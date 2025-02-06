KurseKategorien
RM: Regional Management Corp

45.46 USD 1.75 (4.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RM hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.73 bis zu einem Hoch von 46.00 gehandelt.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
43.73 46.00
Jahresspanne
25.41 46.00
Vorheriger Schlusskurs
43.71
Eröffnung
43.75
Bid
45.46
Ask
45.76
Tief
43.73
Hoch
46.00
Volumen
69
Tagesänderung
4.00%
Monatsänderung
5.62%
6-Monatsänderung
52.60%
Jahresänderung
41.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K