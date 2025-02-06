Währungen / RM
RM: Regional Management Corp
45.46 USD 1.75 (4.00%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RM hat sich für heute um 4.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.73 bis zu einem Hoch von 46.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regional Management Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
43.73 46.00
Jahresspanne
25.41 46.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.71
- Eröffnung
- 43.75
- Bid
- 45.46
- Ask
- 45.76
- Tief
- 43.73
- Hoch
- 46.00
- Volumen
- 69
- Tagesänderung
- 4.00%
- Monatsänderung
- 5.62%
- 6-Monatsänderung
- 52.60%
- Jahresänderung
- 41.93%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K