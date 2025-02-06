Валюты / RM
RM: Regional Management Corp
44.01 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RM за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.82, а максимальная — 44.97.
Следите за динамикой Regional Management Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.82 44.97
Годовой диапазон
25.41 44.97
- Предыдущее закрытие
- 44.00
- Open
- 43.99
- Bid
- 44.01
- Ask
- 44.31
- Low
- 43.82
- High
- 44.97
- Объем
- 143
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 47.73%
- Годовое изменение
- 37.40%
