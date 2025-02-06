Devises / RM
RM: Regional Management Corp
44.15 USD 1.31 (2.88%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RM a changé de -2.88% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.51 et à un maximum de 45.06.
Suivez la dynamique Regional Management Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
RM Nouvelles
- Regional Management Corp. enters new $355 million credit facility, amends warehouse agreements
- Schroders reduces stake in RM plc to 11.95% of voting rights
- Regional Management (RM) Q2 EPS Up 20%
- Regional Management Corp. (RM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Regional Management Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:RM)
- Earnings call transcript: Regional Management beats Q2 2025 EPS expectations
- Regional Management (RM) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Regional Management earnings beat by $0.31, revenue topped estimates
- Regional Management Q2 2025 slides: EPS up 19.8%, portfolio growth accelerates
- Royal Mail gets new delivery targets from Ofcom, could save £425 million
- Avalon UK Limited sells entire stake in RM plc
- Harwood Capital increases stake in RM plc to 16.6%
- Lombard Odier Asset Management acquires 12% stake in RM plc
- Schroders increases stake in RM plc to over 12%
- Avalon UK Limited reduces stake in RM plc to 13.95%
- Insider Activity Roundup: Monday’s Key Trades in US Stocks
- Schroders reduces stake in RM plc to just under 12%
- Regional management sees $355,746 stock acquisition by Forager Fund
- RM plc launches digital assessment platform RM Ava
- New Student Loan Debt Could Spell Trouble For Regional Management Stock (NYSE:RM)
- RM plc CEO and associate buy company shares
- Regional Management Corp. (RM) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
43.51 45.06
Range Annuel
25.41 46.00
- Clôture Précédente
- 45.46
- Ouverture
- 45.06
- Bid
- 44.15
- Ask
- 44.45
- Plus Bas
- 43.51
- Plus Haut
- 45.06
- Volume
- 91
- Changement quotidien
- -2.88%
- Changement Mensuel
- 2.58%
- Changement à 6 Mois
- 48.20%
- Changement Annuel
- 37.84%
