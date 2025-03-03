FiyatlarBölümler
RILYT
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028

14.70 USD 0.46 (3.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RILYT fiyatı bugün -3.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.70 ve Yüksek fiyatı olarak 15.30 aralığında işlem gördü.

B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
14.70 15.30
Yıllık aralık
5.05 15.58
Önceki kapanış
15.16
Açılış
15.30
Satış
14.70
Alış
15.00
Düşük
14.70
Yüksek
15.30
Hacim
34
Günlük değişim
-3.03%
Aylık değişim
9.87%
6 aylık değişim
70.53%
Yıllık değişim
52.97%
21 Eylül, Pazar