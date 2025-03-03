Moedas / RILYT
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028
15.17 USD 0.08 (0.52%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RILYT para hoje mudou para -0.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.71 e o mais alto foi 15.58.
Veja a dinâmica do par de moedas B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
14.71 15.58
Faixa anual
5.05 15.58
- Fechamento anterior
- 15.25
- Open
- 15.29
- Bid
- 15.17
- Ask
- 15.47
- Low
- 14.71
- High
- 15.58
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -0.52%
- Mudança mensal
- 13.38%
- Mudança de 6 meses
- 75.99%
- Mudança anual
- 57.86%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh