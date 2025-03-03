통화 / RILYT
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028
14.70 USD 0.46 (3.03%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RILYT 환율이 오늘 -3.03%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.70이고 고가는 15.30이었습니다.
B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
14.70 15.30
년간 변동
5.05 15.58
- 이전 종가
- 15.16
- 시가
- 15.30
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- 저가
- 14.70
- 고가
- 15.30
- 볼륨
- 34
- 일일 변동
- -3.03%
- 월 변동
- 9.87%
- 6개월 변동
- 70.53%
- 년간 변동율
- 52.97%
