Il tasso di cambio RILYT ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.30.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.