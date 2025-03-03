Valute / RILYT
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028
14.70 USD 0.46 (3.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYT ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.30.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
14.70 15.30
Intervallo Annuale
5.05 15.58
- Chiusura Precedente
- 15.16
- Apertura
- 15.30
- Bid
- 14.70
- Ask
- 15.00
- Minimo
- 14.70
- Massimo
- 15.30
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- -3.03%
- Variazione Mensile
- 9.87%
- Variazione Semestrale
- 70.53%
- Variazione Annuale
- 52.97%
20 settembre, sabato