RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028

14.70 USD 0.46 (3.03%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYT ha avuto una variazione del -3.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.70 e ad un massimo di 15.30.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
14.70 15.30
Intervallo Annuale
5.05 15.58
Chiusura Precedente
15.16
Apertura
15.30
Bid
14.70
Ask
15.00
Minimo
14.70
Massimo
15.30
Volume
34
Variazione giornaliera
-3.03%
Variazione Mensile
9.87%
Variazione Semestrale
70.53%
Variazione Annuale
52.97%
20 settembre, sabato