Валюты / RILYT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028
15.05 USD 0.15 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RILYT за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.78, а максимальная — 15.24.
Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости RILYT
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
14.78 15.24
Годовой диапазон
5.05 15.24
- Предыдущее закрытие
- 14.90
- Open
- 14.81
- Bid
- 15.05
- Ask
- 15.35
- Low
- 14.78
- High
- 15.24
- Объем
- 100
- Дневное изменение
- 1.01%
- Месячное изменение
- 12.48%
- 6-месячное изменение
- 74.59%
- Годовое изменение
- 56.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.