RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028

15.05 USD 0.15 (1.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RILYT за сегодня изменился на 1.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.78, а максимальная — 15.24.

Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.78 15.24
Годовой диапазон
5.05 15.24
Предыдущее закрытие
14.90
Open
14.81
Bid
15.05
Ask
15.35
Low
14.78
High
15.24
Объем
100
Дневное изменение
1.01%
Месячное изменение
12.48%
6-месячное изменение
74.59%
Годовое изменение
56.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.