通貨 / RILYT
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028

15.16 USD 0.09 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RILYTの今日の為替レートは、-0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり14.71の安値と15.58の高値で取引されました。

B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
14.71 15.58
1年のレンジ
5.05 15.58
以前の終値
15.25
始値
15.29
買値
15.16
買値
15.46
安値
14.71
高値
15.58
出来高
76
1日の変化
-0.59%
1ヶ月の変化
13.30%
6ヶ月の変化
75.87%
1年の変化
57.75%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K