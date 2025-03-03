KurseKategorien
RILYT: B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028

15.16 USD 0.09 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RILYT hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.71 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
14.71 15.58
Jahresspanne
5.05 15.58
Vorheriger Schlusskurs
15.25
Eröffnung
15.29
Bid
15.16
Ask
15.46
Tief
14.71
Hoch
15.58
Volumen
76
Tagesänderung
-0.59%
Monatsänderung
13.30%
6-Monatsänderung
75.87%
Jahresänderung
57.75%
