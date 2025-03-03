Der Wechselkurs von RILYT hat sich für heute um -0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.71 bis zu einem Hoch von 15.58 gehandelt.

Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 6.00% Senior Notes Due 2028-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.