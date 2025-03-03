Dövizler / RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026
20.80 USD 0.47 (2.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RILYN fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.80 ve Yüksek fiyatı olarak 21.21 aralığında işlem gördü.
B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYN haberleri
Günlük aralık
20.80 21.21
Yıllık aralık
8.01 21.50
- Önceki kapanış
- 21.27
- Açılış
- 20.91
- Satış
- 20.80
- Alış
- 21.10
- Düşük
- 20.80
- Yüksek
- 21.21
- Hacim
- 15
- Günlük değişim
- -2.21%
- Aylık değişim
- 2.67%
- 6 aylık değişim
- 60.12%
- Yıllık değişim
- 65.47%
21 Eylül, Pazar