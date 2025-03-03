FiyatlarBölümler
RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

20.80 USD 0.47 (2.21%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RILYN fiyatı bugün -2.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.80 ve Yüksek fiyatı olarak 21.21 aralığında işlem gördü.

B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.80 21.21
Yıllık aralık
8.01 21.50
Önceki kapanış
21.27
Açılış
20.91
Satış
20.80
Alış
21.10
Düşük
20.80
Yüksek
21.21
Hacim
15
Günlük değişim
-2.21%
Aylık değişim
2.67%
6 aylık değişim
60.12%
Yıllık değişim
65.47%
21 Eylül, Pazar