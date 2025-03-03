クォートセクション
通貨 / RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

21.27 USD 0.09 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RILYNの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり20.81の安値と21.40の高値で取引されました。

B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
20.81 21.40
1年のレンジ
8.01 21.50
以前の終値
21.36
始値
21.20
買値
21.27
買値
21.57
安値
20.81
高値
21.40
出来高
65
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
4.99%
6ヶ月の変化
63.74%
1年の変化
69.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K