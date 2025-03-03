CotationsSections
Devises / RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

20.80 USD 0.47 (2.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RILYN a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.80 et à un maximum de 21.21.

Suivez la dynamique B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
20.80 21.21
Range Annuel
8.01 21.50
Clôture Précédente
21.27
Ouverture
20.91
Bid
20.80
Ask
21.10
Plus Bas
20.80
Plus Haut
21.21
Volume
15
Changement quotidien
-2.21%
Changement Mensuel
2.67%
Changement à 6 Mois
60.12%
Changement Annuel
65.47%
