Devises / RILYN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026
20.80 USD 0.47 (2.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RILYN a changé de -2.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.80 et à un maximum de 21.21.
Suivez la dynamique B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYN Nouvelles
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley Financial misses annual report filing deadline for third consecutive year
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
20.80 21.21
Range Annuel
8.01 21.50
- Clôture Précédente
- 21.27
- Ouverture
- 20.91
- Bid
- 20.80
- Ask
- 21.10
- Plus Bas
- 20.80
- Plus Haut
- 21.21
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- -2.21%
- Changement Mensuel
- 2.67%
- Changement à 6 Mois
- 60.12%
- Changement Annuel
- 65.47%
20 septembre, samedi