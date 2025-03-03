Divisas / RILYN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026
21.36 USD 0.01 (0.05%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RILYN de hoy ha cambiado un 0.05%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.30, mientras que el máximo ha alcanzado 21.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RILYN News
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Business Update Call
- B. Riley Financial: Near-Term Bankruptcy Filing Increasingly Unlikely (NASDAQ:RILY)
- The Preferred Stock IPO Market 'Unfroze' In May (NYSE:FOUR)
- B. Riley Financial: Surprise Debt Exchange Is Positive, But Major Challenges Remain (RILY)
- B. Riley Financial misses annual report filing deadline for third consecutive year
- B. Riley: Q4 EBITDA Shows Positive Direction, But Economic Tailwinds Are Waning (RILY)
- B. Riley Financial, Inc. (RILY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
21.30 21.49
Rango anual
8.01 21.50
- Cierres anteriores
- 21.35
- Open
- 21.35
- Bid
- 21.36
- Ask
- 21.66
- Low
- 21.30
- High
- 21.49
- Volumen
- 44
- Cambio diario
- 0.05%
- Cambio mensual
- 5.43%
- Cambio a 6 meses
- 64.43%
- Cambio anual
- 69.93%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B