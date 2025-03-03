Währungen / RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026
21.27 USD 0.09 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RILYN hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.81 bis zu einem Hoch von 21.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.81 21.40
Jahresspanne
8.01 21.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.36
- Eröffnung
- 21.20
- Bid
- 21.27
- Ask
- 21.57
- Tief
- 20.81
- Hoch
- 21.40
- Volumen
- 65
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 4.99%
- 6-Monatsänderung
- 63.74%
- Jahresänderung
- 69.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K