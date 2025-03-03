KurseKategorien
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

21.27 USD 0.09 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RILYN hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.81 bis zu einem Hoch von 21.40 gehandelt.

Verfolgen Sie die B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYN News

Tagesspanne
20.81 21.40
Jahresspanne
8.01 21.50
Vorheriger Schlusskurs
21.36
Eröffnung
21.20
Bid
21.27
Ask
21.57
Tief
20.81
Hoch
21.40
Volumen
65
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
4.99%
6-Monatsänderung
63.74%
Jahresänderung
69.21%
