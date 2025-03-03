КотировкиРазделы
RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

21.35 USD 0.59 (2.84%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RILYN за сегодня изменился на 2.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.77, а максимальная — 21.50.

Следите за динамикой B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.77 21.50
Годовой диапазон
8.01 21.50
Предыдущее закрытие
20.76
Open
20.78
Bid
21.35
Ask
21.65
Low
20.77
High
21.50
Объем
78
Дневное изменение
2.84%
Месячное изменение
5.38%
6-месячное изменение
64.36%
Годовое изменение
69.85%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.