QuotazioniSezioni
Valute / RILYN
Tornare a Azioni

RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026

20.80 USD 0.47 (2.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RILYN ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.80 e ad un massimo di 21.21.

Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RILYN News

Intervallo Giornaliero
20.80 21.21
Intervallo Annuale
8.01 21.50
Chiusura Precedente
21.27
Apertura
20.91
Bid
20.80
Ask
21.10
Minimo
20.80
Massimo
21.21
Volume
15
Variazione giornaliera
-2.21%
Variazione Mensile
2.67%
Variazione Semestrale
60.12%
Variazione Annuale
65.47%
20 settembre, sabato