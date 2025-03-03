Valute / RILYN
RILYN: B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026
20.80 USD 0.47 (2.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RILYN ha avuto una variazione del -2.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.80 e ad un massimo di 21.21.
Segui le dinamiche di B. Riley Financial Inc - 6.50% Senior Notes Due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
20.80 21.21
Intervallo Annuale
8.01 21.50
- Chiusura Precedente
- 21.27
- Apertura
- 20.91
- Bid
- 20.80
- Ask
- 21.10
- Minimo
- 20.80
- Massimo
- 21.21
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- -2.21%
- Variazione Mensile
- 2.67%
- Variazione Semestrale
- 60.12%
- Variazione Annuale
- 65.47%
20 settembre, sabato