Dövizler / REGCP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
REGCP: Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema
24.28 USD 0.13 (0.54%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
REGCP fiyatı bugün 0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.28 ve Yüksek fiyatı olarak 24.28 aralığında işlem gördü.
Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGCP haberleri
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Trade War Redux
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 5 Stocks I'm Buying As The Economy Slumps Toward Stagflation
- Regency Centers: Stability And Profitability Through Preferred Shares (NASDAQ:REG)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- Don’t Put All Of You REIT Eggs In One Basket
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- We Are Buying REIT Preferred Stocks Part 1: REG Offers Credit Premium Without The Risk
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Günlük aralık
24.28 24.28
Yıllık aralık
21.89 25.39
- Önceki kapanış
- 24.15
- Açılış
- 24.28
- Satış
- 24.28
- Alış
- 24.58
- Düşük
- 24.28
- Yüksek
- 24.28
- Hacim
- 2
- Günlük değişim
- 0.54%
- Aylık değişim
- 3.32%
- 6 aylık değişim
- 4.61%
- Yıllık değişim
- -4.22%
21 Eylül, Pazar