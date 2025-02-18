Währungen / REGCP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
REGCP: Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema
24.15 USD 0.15 (0.62%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von REGCP hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.14 bis zu einem Hoch von 24.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGCP News
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Trade War Redux
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 5 Stocks I'm Buying As The Economy Slumps Toward Stagflation
- Regency Centers: Stability And Profitability Through Preferred Shares (NASDAQ:REG)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- Don’t Put All Of You REIT Eggs In One Basket
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- We Are Buying REIT Preferred Stocks Part 1: REG Offers Credit Premium Without The Risk
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Tagesspanne
24.14 24.15
Jahresspanne
21.89 25.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.30
- Eröffnung
- 24.15
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Tief
- 24.14
- Hoch
- 24.15
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 2.77%
- 6-Monatsänderung
- 4.05%
- Jahresänderung
- -4.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K