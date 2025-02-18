Валюты / REGCP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
REGCP: Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema
24.35 USD 0.20 (0.83%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REGCP за сегодня изменился на 0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.30, а максимальная — 24.35.
Следите за динамикой Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости REGCP
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Behind The (Revised) Curve
- 2 REITs Most Investors Should Own
- Trade War Redux
- 6 Dividend Stocks I'm Buying As An AI Bubble Inflates
- Credit Rating For The Unrated REITs (Part 2): Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
- 5 Stocks I'm Buying As The Economy Slumps Toward Stagflation
- Regency Centers: Stability And Profitability Through Preferred Shares (NASDAQ:REG)
- REITs: The Riches Are In The Niches
- Losers Of REIT Earnings Season
- Powell On The Hot Seat
- Don’t Put All Of You REIT Eggs In One Basket
- 3 Best REITs To Buy After The Crash
- We Are Buying REIT Preferred Stocks Part 1: REG Offers Credit Premium Without The Risk
- State Of REITs: The 'Dark Age' Is Over
- Fed Looms As Sentiment Dims
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- A REIT Revival: Earnings Recap
- From Real Property To Intellectual Property: My 15 Years On Seeking Alpha
- Bad Vibes, Positive Results
- REIT Earnings Halftime Report
Дневной диапазон
24.30 24.35
Годовой диапазон
21.89 25.39
- Предыдущее закрытие
- 24.15
- Open
- 24.30
- Bid
- 24.35
- Ask
- 24.65
- Low
- 24.30
- High
- 24.35
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 0.83%
- Месячное изменение
- 3.62%
- 6-месячное изменение
- 4.91%
- Годовое изменение
- -3.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.