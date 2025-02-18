Divisas / REGCP
REGCP: Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema
24.30 USD 0.05 (0.21%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de REGCP de hoy ha cambiado un -0.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.10, mientras que el máximo ha alcanzado 24.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Regency Centers Corporation - 6.25% Series A Cumulative Redeema. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
REGCP News
Rango diario
24.10 24.37
Rango anual
21.89 25.39
- Cierres anteriores
- 24.35
- Open
- 24.17
- Bid
- 24.30
- Ask
- 24.60
- Low
- 24.10
- High
- 24.37
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.21%
- Cambio mensual
- 3.40%
- Cambio a 6 meses
- 4.70%
- Cambio anual
- -4.14%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B