RDZNW: Roadzen Inc - Warrants

0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

RDZNW fiyatı bugün -22.64% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0581 ve Yüksek fiyatı olarak 0.0581 aralığında işlem gördü.

Roadzen Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
0.0581 0.0581
Yıllık aralık
0.0356 0.2899
Önceki kapanış
0.0751
Açılış
0.0581
Satış
0.0581
Alış
0.0611
Düşük
0.0581
Yüksek
0.0581
Hacim
1
Günlük değişim
-22.64%
Aylık değişim
-20.95%
6 aylık değişim
-4.75%
Yıllık değişim
-27.19%
21 Eylül, Pazar