시세섹션
통화 / RDZNW
주식로 돌아가기

RDZNW: Roadzen Inc - Warrants

0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

RDZNW 환율이 오늘 -22.64%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.0581이고 고가는 0.0581이었습니다.

Roadzen Inc - Warrants 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
0.0581 0.0581
년간 변동
0.0356 0.2899
이전 종가
0.0751
시가
0.0581
Bid
0.0581
Ask
0.0611
저가
0.0581
고가
0.0581
볼륨
1
일일 변동
-22.64%
월 변동
-20.95%
6개월 변동
-4.75%
년간 변동율
-27.19%
20 9월, 토요일