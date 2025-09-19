クォートセクション
通貨 / RDZNW
RDZNW: Roadzen Inc - Warrants

0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RDZNWの今日の為替レートは、-22.64%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0581の安値と0.0581の高値で取引されました。

Roadzen Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.0581 0.0581
1年のレンジ
0.0356 0.2899
以前の終値
0.0751
始値
0.0581
買値
0.0581
買値
0.0611
安値
0.0581
高値
0.0581
出来高
1
1日の変化
-22.64%
1ヶ月の変化
-20.95%
6ヶ月の変化
-4.75%
1年の変化
-27.19%
