RDZNW: Roadzen Inc - Warrants
0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RDZNW ha avuto una variazione del -22.64% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0581 e ad un massimo di 0.0581.
Segui le dinamiche di Roadzen Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.0581 0.0581
Intervallo Annuale
0.0356 0.2899
- Chiusura Precedente
- 0.0751
- Apertura
- 0.0581
- Bid
- 0.0581
- Ask
- 0.0611
- Minimo
- 0.0581
- Massimo
- 0.0581
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -22.64%
- Variazione Mensile
- -20.95%
- Variazione Semestrale
- -4.75%
- Variazione Annuale
- -27.19%
21 settembre, domenica