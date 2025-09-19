Währungen / RDZNW
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RDZNW: Roadzen Inc - Warrants
0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RDZNW hat sich für heute um -22.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0581 bis zu einem Hoch von 0.0581 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roadzen Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.0581 0.0581
Jahresspanne
0.0356 0.2899
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0751
- Eröffnung
- 0.0581
- Bid
- 0.0581
- Ask
- 0.0611
- Tief
- 0.0581
- Hoch
- 0.0581
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -22.64%
- Monatsänderung
- -20.95%
- 6-Monatsänderung
- -4.75%
- Jahresänderung
- -27.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K