RDZNW: Roadzen Inc - Warrants

0.0581 USD 0.0170 (22.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RDZNW hat sich für heute um -22.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0581 bis zu einem Hoch von 0.0581 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roadzen Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0581 0.0581
Jahresspanne
0.0356 0.2899
Vorheriger Schlusskurs
0.0751
Eröffnung
0.0581
Bid
0.0581
Ask
0.0611
Tief
0.0581
Hoch
0.0581
Volumen
1
Tagesänderung
-22.64%
Monatsänderung
-20.95%
6-Monatsänderung
-4.75%
Jahresänderung
-27.19%
