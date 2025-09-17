КотировкиРазделы
Валюты / RDZNW
Назад в Рынок акций США

RDZNW: Roadzen Inc - Warrants

0.0751 USD 0.0100 (15.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RDZNW за сегодня изменился на 15.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0751, а максимальная — 0.0751.

Следите за динамикой Roadzen Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
0.0751 0.0751
Годовой диапазон
0.0356 0.2899
Предыдущее закрытие
0.0651
Open
0.0751
Bid
0.0751
Ask
0.0781
Low
0.0751
High
0.0751
Объем
1
Дневное изменение
15.36%
Месячное изменение
2.18%
6-месячное изменение
23.11%
Годовое изменение
-5.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.