Валюты / RDZNW
RDZNW: Roadzen Inc - Warrants
0.0751 USD 0.0100 (15.36%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RDZNW за сегодня изменился на 15.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0751, а максимальная — 0.0751.
Следите за динамикой Roadzen Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.0751 0.0751
Годовой диапазон
0.0356 0.2899
- Предыдущее закрытие
- 0.0651
- Open
- 0.0751
- Bid
- 0.0751
- Ask
- 0.0781
- Low
- 0.0751
- High
- 0.0751
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 15.36%
- Месячное изменение
- 2.18%
- 6-месячное изменение
- 23.11%
- Годовое изменение
- -5.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.