Dövizler / RCD
RCD: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig
23.65 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCD fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.50 ve Yüksek fiyatı olarak 23.66 aralığında işlem gördü.
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Ready Capital Bulls, You Need To Consider A Safer Approach (NYSE:RC)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Günlük aralık
23.50 23.66
Yıllık aralık
22.71 25.55
- Önceki kapanış
- 23.65
- Açılış
- 23.66
- Satış
- 23.65
- Alış
- 23.95
- Düşük
- 23.50
- Yüksek
- 23.66
- Hacim
- 17
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.64%
- 6 aylık değişim
- -0.92%
- Yıllık değişim
- -5.21%
21 Eylül, Pazar