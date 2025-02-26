Divisas / RCD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RCD
23.75 USD 0.25 (1.04%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RCD de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.75, mientras que el máximo ha alcanzado 23.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCD News
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Ready Capital Bulls, You Need To Consider A Safer Approach (NYSE:RC)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Rango diario
23.75 23.85
Rango anual
22.71 25.55
- Cierres anteriores
- 24.00
- Open
- 23.80
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Low
- 23.75
- High
- 23.85
- Volumen
- 24
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- 1.06%
- Cambio a 6 meses
- -0.50%
- Cambio anual
- -4.81%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B