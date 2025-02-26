Währungen / RCD
RCD: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig
23.65 USD 0.10 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCD hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.65 bis zu einem Hoch von 23.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
23.65 23.83
Jahresspanne
22.71 25.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.75
- Eröffnung
- 23.76
- Bid
- 23.65
- Ask
- 23.95
- Tief
- 23.65
- Hoch
- 23.83
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 0.64%
- 6-Monatsänderung
- -0.92%
- Jahresänderung
- -5.21%
