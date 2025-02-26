Valute / RCD
RCD
23.65 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.50 e ad un massimo di 23.66.
Segui le dinamiche di . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
23.50 23.66
Intervallo Annuale
22.71 25.55
- Chiusura Precedente
- 23.65
- Apertura
- 23.66
- Bid
- 23.65
- Ask
- 23.95
- Minimo
- 23.50
- Massimo
- 23.66
- Volume
- 17
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.64%
- Variazione Semestrale
- -0.92%
- Variazione Annuale
- -5.21%
20 settembre, sabato