通貨 / RCD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RCD: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig
23.65 USD 0.10 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCDの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり23.65の安値と23.83の高値で取引されました。
Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weigダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCD News
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Ready Capital Bulls, You Need To Consider A Safer Approach (NYSE:RC)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
1日のレンジ
23.65 23.83
1年のレンジ
22.71 25.55
- 以前の終値
- 23.75
- 始値
- 23.76
- 買値
- 23.65
- 買値
- 23.95
- 安値
- 23.65
- 高値
- 23.83
- 出来高
- 22
- 1日の変化
- -0.42%
- 1ヶ月の変化
- 0.64%
- 6ヶ月の変化
- -0.92%
- 1年の変化
- -5.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K