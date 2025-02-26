クォートセクション
通貨 / RCD
株に戻る

RCD: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig

23.65 USD 0.10 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

RCDの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり23.65の安値と23.83の高値で取引されました。

Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weigダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

RCD News

1日のレンジ
23.65 23.83
1年のレンジ
22.71 25.55
以前の終値
23.75
始値
23.76
買値
23.65
買値
23.95
安値
23.65
高値
23.83
出来高
22
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
0.64%
6ヶ月の変化
-0.92%
1年の変化
-5.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K