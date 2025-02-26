Devises / RCD
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
RCD: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig
23.65 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RCD a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.50 et à un maximum de 23.66.
Suivez la dynamique Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weig. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCD Nouvelles
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Ditch Mortgage REITs? These High Yielders Are Crushing It
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Ready Capital Bulls, You Need To Consider A Safer Approach (NYSE:RC)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Range quotidien
23.50 23.66
Range Annuel
22.71 25.55
- Clôture Précédente
- 23.65
- Ouverture
- 23.66
- Bid
- 23.65
- Ask
- 23.95
- Plus Bas
- 23.50
- Plus Haut
- 23.66
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 0.64%
- Changement à 6 Mois
- -0.92%
- Changement Annuel
- -5.21%
20 septembre, samedi