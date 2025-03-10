Dövizler / QVCD
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067
10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QVCD fiyatı bugün -0.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.7750 ve Yüksek fiyatı olarak 10.9350 aralığında işlem gördü.
QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
10.7750 10.9350
Yıllık aralık
7.2300 14.0000
- Önceki kapanış
- 10.9600
- Açılış
- 10.8157
- Satış
- 10.9350
- Alış
- 10.9380
- Düşük
- 10.7750
- Yüksek
- 10.9350
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- -0.23%
- Aylık değişim
- 9.40%
- 6 aylık değişim
- 8.27%
- Yıllık değişim
- -16.53%
21 Eylül, Pazar