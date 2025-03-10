CotationsSections
Devises / QVCD
Retour à Actions

QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067

10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de QVCD a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.7750 et à un maximum de 10.9350.

Suivez la dynamique QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QVCD Nouvelles

Range quotidien
10.7750 10.9350
Range Annuel
7.2300 14.0000
Clôture Précédente
10.9600
Ouverture
10.8157
Bid
10.9350
Ask
10.9380
Plus Bas
10.7750
Plus Haut
10.9350
Volume
13
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
9.40%
Changement à 6 Mois
8.27%
Changement Annuel
-16.53%
20 septembre, samedi