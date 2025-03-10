QuotazioniSezioni
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067

10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QVCD ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.7750 e ad un massimo di 10.9350.

Segui le dinamiche di QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.7750 10.9350
Intervallo Annuale
7.2300 14.0000
Chiusura Precedente
10.9600
Apertura
10.8157
Bid
10.9350
Ask
10.9380
Minimo
10.7750
Massimo
10.9350
Volume
13
Variazione giornaliera
-0.23%
Variazione Mensile
9.40%
Variazione Semestrale
8.27%
Variazione Annuale
-16.53%
