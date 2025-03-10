Valute / QVCD
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067
10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QVCD ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.7750 e ad un massimo di 10.9350.
Segui le dinamiche di QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
10.7750 10.9350
Intervallo Annuale
7.2300 14.0000
- Chiusura Precedente
- 10.9600
- Apertura
- 10.8157
- Bid
- 10.9350
- Ask
- 10.9380
- Minimo
- 10.7750
- Massimo
- 10.9350
- Volume
- 13
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 9.40%
- Variazione Semestrale
- 8.27%
- Variazione Annuale
- -16.53%
21 settembre, domenica