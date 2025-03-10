Валюты / QVCD
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067
10.7900 USD 0.1100 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QVCD за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.5550, а максимальная — 10.9425.
Следите за динамикой QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
10.5550 10.9425
Годовой диапазон
7.2300 14.0000
- Предыдущее закрытие
- 10.6800
- Open
- 10.5981
- Bid
- 10.7900
- Ask
- 10.7930
- Low
- 10.5550
- High
- 10.9425
- Объем
- 28
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- 7.95%
- 6-месячное изменение
- 6.83%
- Годовое изменение
- -17.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.