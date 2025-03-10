KurseKategorien
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067

10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von QVCD hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.7750 bis zu einem Hoch von 10.9350 gehandelt.

Verfolgen Sie die QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
10.7750 10.9350
Jahresspanne
7.2300 14.0000
Vorheriger Schlusskurs
10.9600
Eröffnung
10.8157
Bid
10.9350
Ask
10.9380
Tief
10.7750
Hoch
10.9350
Volumen
13
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
9.40%
6-Monatsänderung
8.27%
Jahresänderung
-16.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K