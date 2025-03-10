Währungen / QVCD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067
10.9350 USD 0.0250 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QVCD hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.7750 bis zu einem Hoch von 10.9350 gehandelt.
Verfolgen Sie die QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
10.7750 10.9350
Jahresspanne
7.2300 14.0000
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.9600
- Eröffnung
- 10.8157
- Bid
- 10.9350
- Ask
- 10.9380
- Tief
- 10.7750
- Hoch
- 10.9350
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 9.40%
- 6-Monatsänderung
- 8.27%
- Jahresänderung
- -16.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K