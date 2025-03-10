通貨 / QVCD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
QVCD: QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067
10.9600 USD 0.1600 (1.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QVCDの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり10.8600の安値と10.9850の高値で取引されました。
QVC Inc 6.375% Senior Secured Notes due 2067ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
10.8600 10.9850
1年のレンジ
7.2300 14.0000
- 以前の終値
- 10.8000
- 始値
- 10.9850
- 買値
- 10.9600
- 買値
- 10.9630
- 安値
- 10.8600
- 高値
- 10.9850
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- 9.65%
- 6ヶ月の変化
- 8.52%
- 1年の変化
- -16.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K