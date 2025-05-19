Dövizler / QLGN
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.84 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QLGN fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.64 ve Yüksek fiyatı olarak 3.07 aralığında işlem gördü.
Qualigen Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QLGN haberleri
- Qualigen regains Nasdaq compliance with $4.5 million private placement
- Qualigen Therapeutics stock soars after patent grants across 25 countries
- Qualigen Therapeutics secures global patents for cancer drug QN-302
- Qualigen Therapeutics appoints Robert B. Lim as audit committee chair
- Qualigen Therapeutics faces potential Nasdaq delisting
Günlük aralık
2.64 3.07
Yıllık aralık
1.61 10.50
- Önceki kapanış
- 2.84
- Açılış
- 3.00
- Satış
- 2.84
- Alış
- 3.14
- Düşük
- 2.64
- Yüksek
- 3.07
- Hacim
- 358
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 56.04%
- 6 aylık değişim
- -27.18%
- Yıllık değişim
- -66.59%
21 Eylül, Pazar