Moedas / QLGN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.84 USD 0.58 (25.66%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QLGN para hoje mudou para 25.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.16 e o mais alto foi 2.89.
Veja a dinâmica do par de moedas Qualigen Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QLGN Notícias
- Qualigen regains Nasdaq compliance with $4.5 million private placement
- Qualigen Therapeutics stock soars after patent grants across 25 countries
- Qualigen Therapeutics secures global patents for cancer drug QN-302
- Qualigen Therapeutics appoints Robert B. Lim as audit committee chair
- Qualigen Therapeutics faces potential Nasdaq delisting
Faixa diária
2.16 2.89
Faixa anual
1.61 10.50
- Fechamento anterior
- 2.26
- Open
- 2.28
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Low
- 2.16
- High
- 2.89
- Volume
- 580
- Mudança diária
- 25.66%
- Mudança mensal
- 56.04%
- Mudança de 6 meses
- -27.18%
- Mudança anual
- -66.59%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh