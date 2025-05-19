通貨 / QLGN
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.84 USD 0.58 (25.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QLGNの今日の為替レートは、25.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.16の安値と2.89の高値で取引されました。
Qualigen Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QLGN News
1日のレンジ
2.16 2.89
1年のレンジ
1.61 10.50
- 以前の終値
- 2.26
- 始値
- 2.28
- 買値
- 2.84
- 買値
- 3.14
- 安値
- 2.16
- 高値
- 2.89
- 出来高
- 580
- 1日の変化
- 25.66%
- 1ヶ月の変化
- 56.04%
- 6ヶ月の変化
- -27.18%
- 1年の変化
- -66.59%
