QLGN: Qualigen Therapeutics Inc

2.84 USD 0.58 (25.66%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QLGNの今日の為替レートは、25.66%変化しました。日中、通貨は1あたり2.16の安値と2.89の高値で取引されました。

Qualigen Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

QLGN News

1日のレンジ
2.16 2.89
1年のレンジ
1.61 10.50
以前の終値
2.26
始値
2.28
買値
2.84
買値
3.14
安値
2.16
高値
2.89
出来高
580
1日の変化
25.66%
1ヶ月の変化
56.04%
6ヶ月の変化
-27.18%
1年の変化
-66.59%
