QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.26 USD 0.26 (13.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QLGN de hoy ha cambiado un 13.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.10, mientras que el máximo ha alcanzado 3.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Qualigen Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QLGN News
- Qualigen regains Nasdaq compliance with $4.5 million private placement
- Qualigen Therapeutics stock soars after patent grants across 25 countries
- Qualigen Therapeutics secures global patents for cancer drug QN-302
- Qualigen Therapeutics appoints Robert B. Lim as audit committee chair
- Qualigen Therapeutics faces potential Nasdaq delisting
Rango diario
2.10 3.05
Rango anual
1.61 10.50
- Cierres anteriores
- 2.00
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.26
- Ask
- 2.56
- Low
- 2.10
- High
- 3.05
- Volumen
- 6.120 K
- Cambio diario
- 13.00%
- Cambio mensual
- 24.18%
- Cambio a 6 meses
- -42.05%
- Cambio anual
- -73.41%
