QLGN: Qualigen Therapeutics Inc

2.00 USD 0.03 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QLGN за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.95, а максимальная — 2.03.

Следите за динамикой Qualigen Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
1.95 2.03
Годовой диапазон
1.61 10.50
Предыдущее закрытие
2.03
Open
2.02
Bid
2.00
Ask
2.30
Low
1.95
High
2.03
Объем
40
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
9.89%
6-месячное изменение
-48.72%
Годовое изменение
-76.47%
