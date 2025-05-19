Валюты / QLGN
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.00 USD 0.03 (1.48%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QLGN за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.95, а максимальная — 2.03.
Следите за динамикой Qualigen Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости QLGN
- Qualigen regains Nasdaq compliance with $4.5 million private placement
- Qualigen Therapeutics stock soars after patent grants across 25 countries
- Qualigen Therapeutics secures global patents for cancer drug QN-302
- Qualigen Therapeutics appoints Robert B. Lim as audit committee chair
- Qualigen Therapeutics faces potential Nasdaq delisting
Дневной диапазон
1.95 2.03
Годовой диапазон
1.61 10.50
- Предыдущее закрытие
- 2.03
- Open
- 2.02
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.95
- High
- 2.03
- Объем
- 40
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 9.89%
- 6-месячное изменение
- -48.72%
- Годовое изменение
- -76.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.