Valute / QLGN
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.84 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QLGN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.64 e ad un massimo di 3.07.
Segui le dinamiche di Qualigen Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QLGN News
Intervallo Giornaliero
2.64 3.07
Intervallo Annuale
1.61 10.50
- Chiusura Precedente
- 2.84
- Apertura
- 3.00
- Bid
- 2.84
- Ask
- 3.14
- Minimo
- 2.64
- Massimo
- 3.07
- Volume
- 358
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 56.04%
- Variazione Semestrale
- -27.18%
- Variazione Annuale
- -66.59%
21 settembre, domenica