QuotazioniSezioni
Valute / QLGN
Tornare a Azioni

QLGN: Qualigen Therapeutics Inc

2.84 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QLGN ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.64 e ad un massimo di 3.07.

Segui le dinamiche di Qualigen Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QLGN News

Intervallo Giornaliero
2.64 3.07
Intervallo Annuale
1.61 10.50
Chiusura Precedente
2.84
Apertura
3.00
Bid
2.84
Ask
3.14
Minimo
2.64
Massimo
3.07
Volume
358
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
56.04%
Variazione Semestrale
-27.18%
Variazione Annuale
-66.59%
21 settembre, domenica