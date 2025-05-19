Währungen / QLGN
QLGN: Qualigen Therapeutics Inc
2.72 USD 0.12 (4.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QLGN hat sich für heute um -4.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.64 bis zu einem Hoch von 3.07 gehandelt.
Verfolgen Sie die Qualigen Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QLGN News
- Qualigen regains Nasdaq compliance with $4.5 million private placement
- Qualigen Therapeutics stock soars after patent grants across 25 countries
- Qualigen Therapeutics secures global patents for cancer drug QN-302
- Qualigen Therapeutics appoints Robert B. Lim as audit committee chair
- Qualigen Therapeutics faces potential Nasdaq delisting
Tagesspanne
2.64 3.07
Jahresspanne
1.61 10.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.84
- Eröffnung
- 3.00
- Bid
- 2.72
- Ask
- 3.02
- Tief
- 2.64
- Hoch
- 3.07
- Volumen
- 242
- Tagesänderung
- -4.23%
- Monatsänderung
- 49.45%
- 6-Monatsänderung
- -30.26%
- Jahresänderung
- -68.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K