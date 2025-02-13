FiyatlarBölümler
Dövizler / PXLW
Geri dön - Hisse senetleri

PXLW: Pixelworks Inc

10.75 USD 0.46 (4.10%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PXLW fiyatı bugün -4.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.58 ve Yüksek fiyatı olarak 11.41 aralığında işlem gördü.

Pixelworks Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PXLW haberleri

Günlük aralık
10.58 11.41
Yıllık aralık
0.46 15.03
Önceki kapanış
11.21
Açılış
11.19
Satış
10.75
Alış
11.05
Düşük
10.58
Yüksek
11.41
Hacim
423
Günlük değişim
-4.10%
Aylık değişim
24.85%
6 aylık değişim
1606.35%
Yıllık değişim
1435.71%
21 Eylül, Pazar