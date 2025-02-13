货币 / PXLW
PXLW: Pixelworks Inc
10.63 USD 0.46 (4.15%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PXLW汇率已更改-4.15%。当日，交易品种以低点10.52和高点11.03进行交易。
关注Pixelworks Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PXLW新闻
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Pixelworks visual processor powers new realme P4 smartphone series
- Pixelworks Posts Narrower Loss in Q2
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Pixelworks Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Pixelworks (PXLW) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pixelworks earnings missed by $0.92, revenue fell short of estimates
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lam Research (LRCX) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Pixelworks (PXLW) Moves 20.8% Higher: Will This Strength Last?
- Top 2 Tech Stocks You May Want To Dump This Quarter - MaxLinear (NASDAQ:MXL), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Pixelworks Shanghai receives $1.6 million in government subsidies
- Pixelworks stock plunges to 52-week low at $0.48 amid market challenges
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
10.52 11.03
年范围
0.46 15.03
- 前一天收盘价
- 11.09
- 开盘价
- 11.03
- 卖价
- 10.63
- 买价
- 10.93
- 最低价
- 10.52
- 最高价
- 11.03
- 交易量
- 132
- 日变化
- -4.15%
- 月变化
- 23.46%
- 6个月变化
- 1587.30%
- 年变化
- 1418.57%
