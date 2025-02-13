Валюты / PXLW
PXLW: Pixelworks Inc
11.09 USD 1.00 (9.91%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PXLW за сегодня изменился на 9.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.15, а максимальная — 11.17.
Следите за динамикой Pixelworks Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PXLW
- Why Docusign Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Outdoor Brands (NASDAQ:AOUT), BrilliA (AMEX:BRIA)
- Pixelworks visual processor powers new realme P4 smartphone series
- Pixelworks Posts Narrower Loss in Q2
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Pixelworks Q2 2025 reveals significant EPS miss
- Pixelworks (PXLW) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Pixelworks earnings missed by $0.92, revenue fell short of estimates
- Diodes (DIOD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Arrow Electronics (ARW) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Lam Research (LRCX) Q4 Earnings and Revenues Top Estimates
- Pixelworks (PXLW) Moves 20.8% Higher: Will This Strength Last?
- Top 2 Tech Stocks You May Want To Dump This Quarter - MaxLinear (NASDAQ:MXL), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Why Alphabet Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG)
- Pixelworks Shanghai receives $1.6 million in government subsidies
- Pixelworks stock plunges to 52-week low at $0.48 amid market challenges
- Pixelworks, Inc. (PXLW) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
10.15 11.17
Годовой диапазон
0.46 15.03
- Предыдущее закрытие
- 10.09
- Open
- 10.23
- Bid
- 11.09
- Ask
- 11.39
- Low
- 10.15
- High
- 11.17
- Объем
- 313
- Дневное изменение
- 9.91%
- Месячное изменение
- 28.80%
- 6-месячное изменение
- 1660.32%
- Годовое изменение
- 1484.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.