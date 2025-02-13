Währungen / PXLW
PXLW: Pixelworks Inc
11.21 USD 1.00 (9.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PXLW hat sich für heute um 9.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.31 bis zu einem Hoch von 11.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pixelworks Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
10.31 11.29
Jahresspanne
0.46 15.03
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.21
- Eröffnung
- 10.31
- Bid
- 11.21
- Ask
- 11.51
- Tief
- 10.31
- Hoch
- 11.29
- Volumen
- 281
- Tagesänderung
- 9.79%
- Monatsänderung
- 30.20%
- 6-Monatsänderung
- 1679.37%
- Jahresänderung
- 1501.43%
